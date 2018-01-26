Генсек НАТО призвал Турцию к сдержанности в Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию действовать умеренно и пропорционально во время операции против курдских формирований на севере Сирии.

"Все государства имеют право защищаться, но эти действия должны быть пропорциональными и умеренными", - заявил Столтенберг в четверг, 25 января, сообщает DW.

При этом он подчеркнул, что Турция является одной из стран НАТО, которые больше всего страдают от терроризма. Также генсек НАТО добавил, что он контактирует с турецким руководством по поводу операции "Оливковая ветвь" в Сирии.

Читайте такжеАфринские курды призвали Сирию защитить границу от Турции

Ранее в этот же день министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) призвал НАТО провести переговоры внутри Альянса по поводу сирийской операции Анкары. "Федеральное правительство, как и ранее, очень обеспокоено из-за вооруженного конфликта на севере Сирии", - подчеркнул глава немецкого МИД.

Габриэль добавил, что Германия вместе с Францией настаивают на том, чтобы прекратить дальнейшую эскалацию, обеспечить гуманитарный доступ и защитить гражданских в регионе. Это он назвал "высшим приоритетом". В то же время, по его словам, должны быть учтены турецкие интересы в сфере безопасности.