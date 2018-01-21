Эрдоган обещает скорое завершение операции против курдов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет скорейшего завершения операции "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) на севере Сирии. "Мы завершим эту операцию, на то Божья воля, в ближайшее время", - заявил Эрдоган в воскресенье, 21 января, на мероприятии своей Партии справделивости и развития, сообщает DW.

Турецкий президент также пригрозил, что вооруженные силы его страны "уничтожат" представителей подразделений YPG, которые "не должны надеяться на помощь США, чтобы победить Турцию". По словам Эрдогана, курдские организации "Отряды народной самообороны", Рабочая партия Курдистана (PKK) и партия "Демократический союз" (PYD) будут преодолены, пока от них ничего не останется.

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В воскресенье турецкие войска, по их утверждениям, вошли на территорию района Африн, чтобы вытеснить оттуда силы YPG. В то же время, по данным наблюдателей из Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, турецким подразделениям пока не удалось продвинуться - продолжаются ожесточенные бои с курдскими отрядами. По данным центра, военным удалось захватить село Шенгаль, расположенный вблизи турецкой границы.

Также сообщается, что турецкая сторона открыла несколько пунктов пересечения границы для людей, которые хотят покинуть район боевых действий. Турецкую армию поддерживают союзные подразделения "Свободной сирийской армии" (FSA). По словам ее представителя, к операции присоединятся около 25 тысяч бойцов FSA.

Напомним, 20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" на севере Сирии, а 21 января турецкие войска начали наземное наступление. В YPG сообщили, что в результате авиаударов турецких самолетов уже погибли 10 человек.