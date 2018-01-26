Афринские курды призвали Сирию защитить границу от Турции
01:05, 26 января 2018
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Курды попросили помощи у Асада.
Иллюстрация / REUTERS
Автономная администрация сирийского региона Африн, находящегося под управлением курдов, призвала правительство Сирии защищать границу края с Турцией от турецких атак.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт организации.
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«Мы призываем сирийское государство выполнить его суверенные обязательства по отношению к Африну и защитить его границы с Турцией от атак турецких оккупантов… и разместить вооруженные силы Сирии, чтобы обезопасить границы с Африном», – говорится в обращении.
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