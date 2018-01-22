В результате ДТП в Таиланде погибли две россиянки и госпитализирован украинец

В аварии на курорте Пхукет в Таиланде погибли две гражданки России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал The Phuket News.

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В ночь на 22 января на дороге Бан Дон - Чернг - Талай столкнулись минивэн и автомобиль Nissan Almera. Как рассказал полиции водитель минивэна, Nissan вылетел на встречную полосу и врезался в его автомобиль. Полиция выяснила, что за рулем Nissan был гражданин Украины Артем Сердюков, он был госпитализирован. Его пассажирки - 67-летняя Луизия Самигуллина и 68-летняя Лилия Маликова - погибли. По данным полиции, две женщины прибыли на Пхукет 23 декабря 2017 года и жили на вилле в курортном поселке Камала.

Полиция начала расследование инцидента. Гражданину Украины назначена экспертиза на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Ему пока не предъявлено никаких обвинений.

Как сообщал УНИАН, недавно в Таиланде россиянин на мотоцикле сбил пешехода, погибли три человека.