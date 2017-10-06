Телефон главы аппарата Белого Дома могли прослушивать - Politico

Хакеры или иностранные правительственные структуры могли иметь доступ к переговорам главы аппарата Белого дома Джона Келли по личному телефону. Об этом сообщили сотрудники администрации, пишет Politico.

По их сведениям, полученным от нескольких официальных представителей, к такому выводу пришли технические специалисты, обслуживающие администрацию, после того, как сам Дж.Келли летом текущего года обратился к ним в связи с неполадками в телефоне. По мнению экспертов, телефон мог быть взломан еще в декабре минувшего года.

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Сам Келли отметил, что с тех пор, как перешел на работу в Белый дом, не использовал свой мобильный телефон. Источник издания сообщил, что глава аппарата Белого дома полагался на служебные средства связи для рабочей коммуникации.

Как сообщал УНИАН, хакеры, привлеченные Пентагоном в рамках специальной программы проверки кибербезопасности, выявили более 100 уязвимостей в компьютерных системах оборонного ведомства США.