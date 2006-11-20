Польша показывает России свой нрав

Премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ не исключает, что Варшава оставит в силе вето, наложенное на заключение нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС, сообщает РИА «Новости».

"Если бы мы согласились (уступить России), то это бы означало, что Россия, которая является большим партнером ЕС, может воспринимать Польшу так, как бы она в Евросоюзе не была", - заявил глава польского правительства журналистам сегодня вечером.

По его словам, "до сих пор Польша именно так воспринималась Россией, а правительство Польши поставило этот вопрос ясно и четко".

"Польша должна защищать свои национальные интересы", - добавил премьер-министр.

Как сообщалось, Варшава требует в первую очередь отмены эмбарго на поставки польского мяса и других сельхозпродуктов в Россию взамен на согласие начать переговоры о заключении нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС.