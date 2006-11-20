Китай нацелил на Тайвань тысячу ракет

Китай развернул против Тайваня свыше 900 ракет класса "земля-земля", сообщает Defencetalk.

Большинство развернутых ракет (около 800) относятся к типам "Дунфэн-11 мод. 1" и "Дунфэн-15" (Dongfeng). Эти баллистические ракеты малой дальности обладают повышенной точностью по сравнению с предыдущими ракетами китайского производства и могут использоваться как в ядерном, так и в неядерном снаряжении.

В последние годы Китай также начал развертывание крылатых ракет. Благодаря меньшей скорости и использованию спутниковой системы наведения, крылатые ракеты обладают еще более высокой точностью. Последние модели ракет способны попадать, например, в заданные этажи высотных зданий.

Часть крылатых ракет снаряжена "электромагнитными" неядерными боеголовками. Подобные боеголовки предназначены для вывода из строя систем связи противника и электронных устройств, используемых в гражданской и военной сфере.

Лента.ру