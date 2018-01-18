Колумбийский коктейль: изобретательные контрабандисты перевозили 745 кг кокаина в ананасах (видео)

Правоохранители Испании и Португалии задержали двух братьев из Колумбии, которые придумали необычный способ перевозки контрабанды наркотиков.

Всего арестовали 9 членов преступной банды, говорится в сюжете ТСН. Правоохранители изъяли 745 кг кокаина, спрятанного в ананасах.

Как отмечается в сюжете, злоумышленники возили наркотик из Южной Африки. После этого они запаковывали белый порошок в полиэтилен, оборачивали его желтым воском, изготовленным из фруктового сока, после чего прятали все это в кожуру от ананаса.

Как сообщал УНИАН, в декабре еще одного изобретательного контрабандиста задержали в Одесском аэропорту. Иностранец решил "приправить" кокаином картофель фри, надеясь, что правоохранители не заметят наркотика.