Премия фейковых новостей от Трампа: телеканал Fox News опубликовал список победителей

Телеканал Fox News опубликовал список победителей «Премии за лучшие фейковые новости», придуманной президентом США Дональдом Трампом.

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Ранее Трамп опубликовал ссылку на список победителей, размещенный на сайте Республиканской партии, однако из-за наплыва посетителей страница с результатами оказалась временно недоступна, пишет "Газета.Ru".

Первое место в списке занял журналист The New York Times, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, который заявлял, что фондовые рынки «никогда не оправятся» от прихода Трампа к власти.

Телеканал CNN упоминается в списке чаще всех - четыре раза. Также в списке упоминаются ABC News и The Washington Post.

11 строчку в списке занял «сговор с Россией». По словам Трампа, это была «величайшая мистификация, созданная для обмана американского народа».