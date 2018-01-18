Трамп пожаловался на слишком большие и калорийные порции еды в Белом доме

Президент США Дональд Трамп рассказал о получаемой им ежедневно физической нагрузке и пожаловался на слишком большие порции еды, которыми его кормят в Белом доме.

Об этом Трамп рассказал в интервью Reuters, передает РБК.

Ранее медосмотр американского президента выявил у него проблемы с лишним весом.

Трамп сообщил, что считает достаточной свою физическую активность. По словам американского президента, он часто играет в гольф и много ходит. "Я упражняюсь. То есть я делаю то одно, то другое. Бегаю от двери к двери. У меня больше физической нагрузки, чем думают люди", - рассказал он. Также Трамп отметил, что регулярно играет в гольф, хотя и признался, что предпочитает перемещаться по полю на машине для гольфа.

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Трамп заявил, что не собирается постоянно ходить в спортзал, поскольку он тоже может привести к проблемам со здоровьем, также как и лишний вес.

"Многие ходят в спортзал, занимаются там по два часа в неделю и все. Я видел таких людей, у которых начинаются проблемы с коленями к их 55 годам, им нужны новые колени и они делают все эти вещи. У меня таких проблем нет", - объяснил свою позицию американский президент.

Говоря о проблемах с лишним весом, которые были диагностированы у него во время медосмотра, Трамп пожаловался на слишком большие порции еды от поваров в Белом доме. Также он счел их излишне калорийными.

"Люди которые готовят еду в Белом доме, они замечательные, но я думаю, что они могли бы делать порции поменьше и, пожалуй, исключить некоторые особо жирные ингредиенты", - рассказал Трамп.