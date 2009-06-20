Корреспондент New York Times сбежал от талибов

Корреспондент газеты New York Times Дэвид Род, похищенный в Афганистане 10 ноября 2008 г., сумел выбраться из плена талибов и находится в безопасности на американской военной базе. Как сообщило сегодня издание, их журналист и его афганский товарищ перелезли через стену укрепления в горах Северного Вазиристана, где их держали в заточении, и вышли на разведчика пакистанской армии, который привел их к военным. После этого бывшие заложники были переправлены на американскую базу Баграм в Афганистане.

Associated Press сообщает, что до сегодняшнего дня история с похищением журналиста New York Times держалась в секрете. По просьбе газеты, другие западные СМИ воздержались от публикации материала, чтобы не подвергать жизнь корреспондента опасности.

41-летний журналист Д.Род приехал в Афганистан в начале ноября прошлого года для работы над книгой об американском присутствии в Афганистане. Он договорился об интервью с местным полевым командиром "Талибан" в провинции Логар и был схвачен, когда приехал на встречу.

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