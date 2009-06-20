Вроцлав построит новый терминал аэропорта к Евро-2012 за $90 млн.

Власти польского Вроцлава выбрали на тендере фирму для сооружения нового терминала городского аэропорта в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году, который Польша организует совместно с Украиной.

Как сообщили УНИАН в компании PL2012, которая координирует подготовку к Евро-2012, новый терминал, который позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 1,2 до 3,2 млн. пассажиров в год, будет построен в 2011 году.

Новый терминал построит консорциум Hochtief Polska, Hochtief Construction, который на тендере предложил наименьшую цену за свои услуги – около 90 млн. долларов (по нынешнему курсу 3,2 злотых за доллар).

Другие две фирмы, которые принимали участие в тендере, не стали обжаловать его результаты.

По данным PL2012, городской аэропорт планировал выделить на строительство нового терминала площадью около 50 тысяч квадратных метров свыше 40 млн. долларов.

Возле терминала также появится паркинг для тысячи автомобилей.

Кроме того, благодаря расширению аэропорта появится 7 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, Вроцлав планирует в рамках подготовки к Евро-2012 построить современный океанариум за около 50 млн. долларов.

В мае УЕФА утвердил организаторами Евро-2012 четыре польских города, в том числе Вроцлав.

Справка УНИАН. Более 600-тысячный Вроцлав считается в Польше городом, который наиболее динамично развивается, благодаря своему выгодному географическому положению (близко к границе с Германией) и эффективному управлению.

Президент города Рафал ДУТКЕВИЧ, который уже во второй раз был избран абсолютным большинством жителей на этот пост, признавался лучшим менеджером Польши и его даже считали серьезным кандидатам на должность польского Президента.