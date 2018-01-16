Трамп заявил, что хочет видеть в США мигрантов "отовсюду" (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть в США мигрантов, приезжающих из любых стран.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста о его высказывании о мигрантах из "грязных дыр", сообщает CNN.

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В частности, после встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Овальном кабинете журналист CNN Джим Акоста спросил Трампа, действительно ли он ранее сказал, что хочет видеть в США больше людей из таких стран, как Норвегия.

"Мы хотим, чтобы мигранты приезжали отовсюду. Отовсюду", - сказал Трамп, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы.

Видео: CNN

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что президент США на закрытом совещании назвал страны Африки и Карибского региона, откуда в Соединенные Штаты прибывают мигранты, "грязными дырами" (shitholes). Это спровоцировало возмущение в медиа, политических и дипломатических кругах.

Сам Трамп опровергает это, но это подтверждают многочисленные источники, среди которых и сенатор-демократ Дик Дербин, присутствовавший на встрече. В американских СМИ и социальных медиа слово shithole стало одним из самых популярных за день. Пользователи Twitter также постят живописные пейзажи Гаити и стран Африки, с текстом вроде: "Вот как выглядит #shithole, господин президент".