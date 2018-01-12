"Спасибо, но нет": в Норвегии смеются над предложением Трампа об эмиграции в США

Норвежцы критически отреагировали на слова Трампа о том, что лучше бы в США приезжали мигранты из Норвегии, чем люди из "вонючих дыр, таких как Гаити или африканские страны".

Как пишет Reuters, многие норвежцы осудили в соцсетях слова Трампа как неприемлемые и расистские.

Скандинавская страна, одна из самых богатых в мире по ВВП на душу населения, в прошлом году была названа самой счастливой страной на планете.

Читайте такжеТрамп объяснил свои слова о "мигрантах из грязных дыр"

"От имени Норвегии: спасибо, но не надо", - написал в Twitter Торбьерн Сатре, член Норвежской консервативной партии в муниципалитете близ Осло.

"Мы не приедем. Привет из Норвегии", - приводится цитата другой женщины.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме назвал африканские страны, откуда в Соединенные Штаты Америки приезжают мигранты, "грязными дырами".