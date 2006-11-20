Евросоюз ставит Лукашенко 12 условий

Европейская Комиссия разработала новый проект стратегии в отношении Беларуси, предусматривающий доступ белорусских товаров на европейский рынок, а также финансовую помощь белорусским предприятиям.

Взамен Брюссель намерен потребовать от Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО проведения демократических преобразований в стране, которую многие называют "последней диктатурой в Европе", пишет сегодня Telegraf.by.

При этом Еврокомиссия предлагает белорусским властям проводить демократизацию в стране самостоятельно, дав понять, что не будет вмешиваться во внутренние процессы в республике.

Перед Минском будет поставлено 12 условий, выполнение которых должно будет повлечь многомиллионные экономические преференции для Беларуси, среди них: освобождение политзаключенных, прекращение репрессий по политическим мотивам, расследование исчезновений политиков и журналистов, проведение свободных выборов.

По мнению лидера белорусской оппозиции А.МИЛИНКЕВИЧА, подготовленная в ЕС стратегия сможет переломить скептические настроения среди белорусов. "Предложение Евросоюза меня очень радует. Оно своевременное. Пропаганда все время говорит белорусам, что они не могут надеяться на ЕС, так как в Европе нас никто не ждет. А здесь, пожалуйста, получаем документ, который подтверждает, что ЕС все-таки ждет Беларусь", - отметил А.МИЛИНКЕВИЧ.

По его словам, оппозиция сделает все, чтобы "содержание документа, подготовленного в ЕС, как можно быстрее дошло до всех белорусов".

Лента.ру напоминает, что после президентских выборов в марте этого года Евросоюз обвинил А.ЛУКАШЕНКО в нарушении гражданских свобод и ввел против Беларуси ряд санкций, в том числе экономического характера, а также запретил въезд в страны ЕС самому Президенту республики и лицам из его окружения.

17 ноября А.ЛУКАШЕНКО заявил, что Беларусь открыта для диалога с Євросоюзом.