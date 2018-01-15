Режиссер раскрыл дату выхода третьей части фильма "Стражи галактики"

Режиссер Джеймс Ганн на своей странице в Twitter раскрыл дату выхода третьей части серии "Стражи галактики". После вопроса поклонника о том, стоит ли ждать "Стражей галактики 3", режиссер написал "Выйдет в 2020".

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Фантастический боевик "Стражи галактики" вышел в прокат в 2014 году. Он был снят по одноименной серии комиксов Marvel 2008 года. Фильм повествует о команде супергероев во главе со Звездным Лордом, спасающих галактику от замыслов злодея Ронана.

Режиссер также заявил, что покупка студии 21th Century Fox компанией The Walt Disney Company никак не скажется на истории для третьих «Стражей галактики».