Террорист-смертник подорвал себя в центре Багдада, десятки погибших и раненых (фото)

В центре Багдада в понедельник утром террорист-смертник совершил взрыв. В результате взрыва погибли не менее 25 человек и 63 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Ирака.

Министр отметил, что число жертв может возрасти. BBC сообщает о двойном взрыве. Это уже второе нападение в иракской столице за последний три дня.

Жертвами субботнего взрыва стали не менее 5 человек.