Террорист-смертник подорвал себя в центре Багдада, десятки погибших и раненых (фото)
09:52, 15 января 2018Мир
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Это уже второе нападение в иракской столице за последний три дня.
В центре Багдада в понедельник утром террорист-смертник совершил взрыв. В результате взрыва погибли не менее 25 человек и 63 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Ирака.
Министр отметил, что число жертв может возрасти. BBC сообщает о двойном взрыве. Это уже второе нападение в иракской столице за последний три дня.
Жертвами субботнего взрыва стали не менее 5 человек.
Двойной теракт произошел в Багдаде. По меньшей мере 16 человек погибли
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