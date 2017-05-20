При подрыве двух автомобилей в Багдаде погибли 13 человек

В результате подрыва террористами-смертниками двух автомобилей в иракском Багдаде погибли 13 человек.

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Уточняется, что первый взрыв произошел в квартале Абу-Дашир, вторая бомба сработала около полицейского участка.

Отмечается, что в результате инцидента также пострадали более 20 человек.