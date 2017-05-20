При подрыве двух автомобилей в Багдаде погибли 13 человек
03:14, 20 мая 2017Мир
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В результате инцидента также пострадали более 20 человек.
Иллюстрация REUTERS
В результате подрыва террористами-смертниками двух автомобилей в иракском Багдаде погибли 13 человек.
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Уточняется, что первый взрыв произошел в квартале Абу-Дашир, вторая бомба сработала около полицейского участка.
Отмечается, что в результате инцидента также пострадали более 20 человек.
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