При подрыве двух автомобилей в Багдаде погибли 13 человек

03:14, 20 мая 2017
Мир
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В результате инцидента также пострадали более 20 человек.

REUTERS

В результате подрыва террористами-смертниками двух автомобилей в иракском Багдаде погибли 13 человек.

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Уточняется, что первый взрыв произошел в квартале Абу-Дашир, вторая бомба сработала около полицейского участка.

Отмечается, что в результате инцидента также пострадали более 20 человек.

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Теги: #теракт#жертвы#Багдад