Летевший из Нью-Йорка в Израиль самолет совершил экстренную посадку на базе ВВС Канады

Пассажирский самолет авиакомпании El Al, который следовал из Нью-Йорка в Тель-Авив, экстренно сел на базе Военно-воздушных сил Канады.

Экипаж лайнера принял решение совершить экстренную посадку из-за сработавшего сигнала о возгорании, сообщает РБК со ссылкой на израильский телеканал 10.tv.

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Пассажиры провели 12 часов на заснеженной канадской авиабазе, прежде чем за ними прилетел резервный борт. Все это время они были вынуждены находится в салоне самолета из-за мороза, который достиг отметки минус 30 градусов.

​Как отмечает телеканал, база ВВС Канады не предназначена для посадки пассажирских самолетов, там нет необходимой инфраструктуры для размещения такого количества человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в Турецком аэропорту города Трабзон пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и завис над обрывом, чудом не скатившись в море.