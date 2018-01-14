"Грязная дыра": на отеле Трампа появилась возмутительная проекция (фото, видео)
На встрече с сенаторами Трамп назвал "грязными дырами" африканские страны, откуда в США приезжают мигранты.
В субботу вечером, 13 января, в Вашингтоне на отеле Trump International появилась световая проекция с изображениями эмодзи и словом shithole, что переводится как "грязная дыра".
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Робин Белл, который является автором проекции и нередко устраивает подобные акции, пишет 24 канал.
Sh*thole Projection on Trump Hotel #Resistpic.twitter.com/5Y8xH54J5K— robin bell (@bellvisuals) January 14, 2018
Так, в августе 2017 года Белл организовал проекцию на фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке. На изображении президент России Владимир Путин говорил Трампу: "Рад помочь, бро! ".
Напомним, 11 января на встрече с сенаторами президент США Дональд Трамп назвал "грязными дырами" африканские страны, откуда в США приезжают мигранты.