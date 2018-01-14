"Грязная дыра": на отеле Трампа появилась возмутительная проекция (фото, видео)

20:20, 14 января 2018
Мир
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На встрече с сенаторами Трамп назвал "грязными дырами" африканские страны, откуда в США приезжают мигранты.

Иллюстрация / REUTERS

В субботу вечером, 13 января, в Вашингтоне на отеле Trump International появилась световая проекция с изображениями эмодзи и словом shithole, что переводится как "грязная дыра".

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Робин Белл, который является автором проекции и нередко устраивает подобные акции, пишет 24 канал.

Так, в августе 2017 года Белл организовал проекцию на фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке. На изображении президент России Владимир Путин говорил Трампу: "Рад помочь, бро! ".

Напомним, 11 января на встрече с сенаторами президент США Дональд Трамп назвал "грязными дырами" африканские страны, откуда в США приезжают мигранты.

Иллюстрация / REUTERS

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Теги: #Трамп о мигрантах#грязные дыры Африка#грязная дыра Трампа