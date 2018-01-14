Правительство Шотландии примет решение относительно референдума о независимости до конца года

Правительство Шотландии до конца года решит, стоит ли проводить второй референдум о независимости от Британии.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

По ее словам, решение будет приниматься, когда будет окончательно оформлен формат соглашения между Британией и ЕС, что ожидается осенью 2018 года.

"В таком случае мы посмотрим и оценим возможность выбора между новыми отношениями с Великобританией и провозглашением независимого государства", - сказала Стерджен.

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Сама она является убежденной сторонницей сохранения Шотландии в ЕС.

Ранее Стерджен выступала за проведение референдума в период осени 2018 года и весны 2019 года. Однако на досрочных выборах в британский парламент Шотландская национальная партия показала провальный результат и потеряла треть депутатских мест, после чего шотландские националисты задумались над возможностью отсрочки плебисцита.