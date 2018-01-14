В Иране сняли запрет на Telegram
04:02, 14 января 2018
200 0
В данный момент жители Ирана снова пользуются мессенджером.
Иллюстрация / REUTERS
Иранское руководство вернуло гражданам доступ к мессенджеру Telegram.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство IRNA.
Читайте такжеМассовые протесты в Иране: арестовали экс-президента Ахмадинежада
По словам информированного источника, в данный момент жители Ирана снова пользуются мессенджером.
Ранее сообщалось, что власти Ирана запретили преподавать школьникам английский язык.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter