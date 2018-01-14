В Иране сняли запрет на Telegram

04:02, 14 января 2018
Мир
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В данный момент жители Ирана снова пользуются мессенджером.

Иллюстрация / REUTERS

Иранское руководство вернуло гражданам доступ к мессенджеру Telegram.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство IRNA.

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По словам информированного источника, в данный момент жители Ирана снова пользуются мессенджером.

Ранее сообщалось, что власти Ирана запретили преподавать школьникам английский язык.

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Теги: #протесты в Иране#Telegram в Иране