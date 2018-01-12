Голливудский актер рассказал о домогательствах 94-летнего режиссера

Американский актер Джонатон Шек обвинил в сексуальных домогательствах 94-летнего итальянского режиссера Франко Дзеффирелли. Он утверждает, что создатель экранизаций "Травиата", "Ромео и Джульетта" и "Гамлета" приставал к нему в 1992 году на сьемках фильма "Воробей". Об этом сообщает журнал People.

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Дзеффирелли был режиссером "Воробья" и утвердил Шека на главную роль в картине. Актеру тогда было 22 года, а режиссеру около 70 лет. Шек рассказал, что во время сьемок Дзеффирели постоянно приставал к нему, а один раз даже проник в его гостиничный номер и пытался уговорить на интимную близость, пишет Styler.

Артист уверен, что после сексуальных домогательств у него возникла психологическая травма и проблемы с алкоголем и наркотиками. Он отметил, что более 25 лет скрывал информацию об этом инциденте, но последняя волна секс-скандалов помогла ему признаться в том, что он стал жертвом насилия. Сын Дзеффирелли опроверг все обвинения в адрес своего отца и сказал, что утверждения Шер "не заслуживают доверия и не могут быть доказаны".