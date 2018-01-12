Суд оправдал музыкантов, которые открыли "гей-бар на земле Путина" в Финляндии

Аландский суд освободил двух рэп-исполнителей Симона Ярденфорса и Фрея Ларссона, которые создали гей-клуб на территории, которая принадлежит канцелярии президента РФ на Аландских островах в Финляндии.

Читайте такжеНе геи: двое ирландцев решили пожениться, чтобы не платить налог на наследство

В сентябре 2015 шведский рэп-дуэт Far & Son открыл гей-клуб на Аландских островах, после того как узнали о том, что там есть участок, который с 1947 года находится во владении России, сообщает Yle.

Музыканты назвали свое заведение «Гей-бар на земле Путина». С помощью подобных действий музыканты решили выразить свой протест против гомофобной политики, которую, по словам музыкантов, Россия практикует.

Издание отмечает, что обвинение требовало обязать рэперов выплатить штраф, однако суд не удовлетворил ходатайство и отпустил музыкантов.