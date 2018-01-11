В РФ подняли истерику из-за учебника со словами о революции в Киеве и "поплывшем в другом направлении" Крыме

15:47, 11 января 2018
Мир
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Речь идет об учебнике по истории для десятого класса за авторством Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова.

В Российском учебнике Евромайдан назвали революцией, что противорчеит официальной позиции РФ / фото УНИАН

Министерство образования и науки России направило на дополнительную экспертизу школьный учебник по истории, в котором говорится о "революции в Киеве" и "поплывшем в другом направлении Крымском полуострове".

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Согласно документу, размещенному на сайте министерства в четверг, "научную историко-культурную" экспертизу учебного пособия до 27 января должна будет провести Российская академия наук, передает Радио Свобода.

Речь идет об учебнике для десятого класса за авторством Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова. В октябре член Совета Федерации от аннексированного Россией Крыма Сергей Цеков пожаловался на описание событий в Киеве в начале 2014 года. По мнению политика, недопустимо называть "революцией" Евромайдан, который он сам охарактеризовал как "кровавый путч".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала текст учебника провокационным.

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Теги: #отношения Украины и России#Революция в Киеве