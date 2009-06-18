Британский министр ушла в отставку из-за сообщений о неуплате налогов

Министр финансов Великобритании Китти АШЕР ушла в отставку из-за сообщений о том, что она уклонилась от уплаты налогов.

Как сообщает радио “Свобода”, ранее в СМИ появилась информация, что министр в 2007 году продала свой второй дом как первый и благодаря этому избежала уплаты налога на прибыль от реализации имущества.

К.АШЕР заявила, что своей вины не признает, но уходит в отставку, чтобы не навредить имиджу правительства.

На пост министра финансов назначена министр по делам местного самоуправления Сара МАККАРТИ-ФРАЙ.