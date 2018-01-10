Супруга Державина раскрыла подробности смерти актера

Вдова Михаила Державина, певица Роксана Бабаян рассказала о последних минутах жизни мужа – известного советского и российского актера театра и кино.

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Михаил Державин скончался в среду, 10 января, в возрасте 81 года. Как сообщает Politeka, по словам вдовы актера, он долго болел.

Жена покойного Державина отметила, что у мужчины были больные сосуды, сердце, он перенес несколько операций и имел сахарный диабет. До последнего все надеялись, что Михаил поправится. В июне 2017 года Державин перенес сердечный приступ, и его с диагнозом "инфаркт" перевели в кардиореанимацию в Москве.

"Он умер в больнице несколько часов назад. Он очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, увы, организм уже не справлялся с болезнью", – рассказала Роксана Бабаян.

Вторая жена Державина Нина Буденная, добавила, что актер умер утром, 10 января.

"Очень быстро, буквально за две недели зачах и все. Он болел, последние два дня он был в прострации, практически без сознания", – отметила она.