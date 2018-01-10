Президент Южной Кореи готов встретиться с Ким Чен Ыном

09:50, 10 января 2018
Мир
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Встреча лидеров двух стран возможна только при соблюдении "определенных условий".

Мун Чжэ Ин / REUTERS

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Он отметил, что встреча лидеров двух стран возможна только при соблюдении "определенных условий", передает Yonhap.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее говорил, что проведет встречу с Ким Чен Ыном для снятия напряжения в регионе.

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Напомним, КНДР и Южная Корея договорились возобновить военную "горячую линию" между странами во время переговоров на высшем уровне.

9 января начались первые за два года официальные переговоры представителей Южной Кореи и КНДР.

Первым результатом переговоров-2018 стало подтверждение Северной Кореи готовности отправить делегацию на Зимние Олимпийские игры.

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Теги: #КНДР и Южная Корея#переговоры КНДР и Южной Кореи