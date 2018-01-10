Президент Южной Кореи готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Он отметил, что встреча лидеров двух стран возможна только при соблюдении "определенных условий", передает Yonhap.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее говорил, что проведет встречу с Ким Чен Ыном для снятия напряжения в регионе.

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Напомним, КНДР и Южная Корея договорились возобновить военную "горячую линию" между странами во время переговоров на высшем уровне.

9 января начались первые за два года официальные переговоры представителей Южной Кореи и КНДР.

Первым результатом переговоров-2018 стало подтверждение Северной Кореи готовности отправить делегацию на Зимние Олимпийские игры.