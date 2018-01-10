США предостерегают от "излишней любезности" в адрес КНДР

08:20, 10 января 2018
Мир
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США и ЕС приветствуют переговоры между Пхеньяном и Сеулом. Однако в Белом доме напоминают о недопустимости нарушений санкций в отношении КНДР.

Иллюстрация / REUTERS

В США приветствовали сближение Южной Кореи и КНДР, однако предостерегли от излишней любезности в отношении Пхеньяна. Как заявила во вторник, 9 января, представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, необходимо проследить, чтобы участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане в феврале 2018 года не сопровождалось нарушением наложенных Советом Безопасности ООН санкций, сообщает DW.

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини также позитивно оценила переговоры Сеула и Пхеньяна. Могерини назвала их "обнадеживающим сигналом" и "шагом к улучшению отношений между двумя странами". Евросоюз будет работать над тем, чтобы КНДР полностью отказалась от своей ядерной программы, добавила Могерини.

В рамках двусторонних переговоров, проведенных в ночь на вторник, представители КНДР и Южной Кореи согласовали план по военной деэскалации. Это был первый прямой диалог между двумя странами за последние два года. При этом представители КНДР отказались обсуждать ядерную программу своей страны.

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Теги: #США о КНДР#переговоры КНДР и Южной Кореи