США предостерегают от "излишней любезности" в адрес КНДР

В США приветствовали сближение Южной Кореи и КНДР, однако предостерегли от излишней любезности в отношении Пхеньяна. Как заявила во вторник, 9 января, представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, необходимо проследить, чтобы участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане в феврале 2018 года не сопровождалось нарушением наложенных Советом Безопасности ООН санкций, сообщает DW.

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини также позитивно оценила переговоры Сеула и Пхеньяна. Могерини назвала их "обнадеживающим сигналом" и "шагом к улучшению отношений между двумя странами". Евросоюз будет работать над тем, чтобы КНДР полностью отказалась от своей ядерной программы, добавила Могерини.

В рамках двусторонних переговоров, проведенных в ночь на вторник, представители КНДР и Южной Кореи согласовали план по военной деэскалации. Это был первый прямой диалог между двумя странами за последние два года. При этом представители КНДР отказались обсуждать ядерную программу своей страны.