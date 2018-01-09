Британская киноакадемия назвала номинантов на премию BAFTA-2018
В частности, фильм Гильермо дель Торо Форма воды получил 12 номинаций.
Во вторник, 9 января, Британская киноакадемия объявила полный список номинантов на получение 71-й премии BAFTA (British Academy Film Awards).
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В частности, фильм Гильермо дель Торо Форма воды получил 12 номинаций, а триумфатор премии Золотой глобус, прошедшей 7 января, Три биллборда за границей Эббинга, МиссуриМартина МакДонаха - 9, пишет nv.ua.
Кроме того, на 9 наград претендует картина Темные времена с Гэри Олдмэном в роли Черчилля. Фильмы Бегущий по лезвию 2049 и Дюнкерк представлены в 8 номинациях.
Полный список номинантов на премию BAFTA-2018 выглядит так:
Лучший фильм
Дюнкерк
Назови меня своим именем
Темные времена
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Форма воды
Лучший британский фильм
Божья земля
Леди Макбет
Приключения Паддингтона 2
Смерть Сталина
Темные времена
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера
Леди Макбет — режиссер Уильям Олдройд, сценаристы Николай Лесков и Элис Бирч, продюсеры Фодла Кронин О’Рейли, Лиззи Франке и Кристофер Гранье-Деферр
Наше королевство — режиссер Люси Коэн
Упырь — режиссер, сценарист и продюсер Гарет Танли
Челюсть — режиссер Томас К. Нэппер, сценарист и продюсер Джонни Харрис
Я не ведьма — режиссер и сценарист Рунгано Ниони, продюсеры Эмили Морган и Мэри Бурк
Лучший фильм на иностранном языке
Коммивояжер
Нелюбовь
Она
Служанка
Сначала они убили моего отца
Лучший документальный фильм
Город призраков
Я вам не негр
Икар
Неудобная планета
Джейн
Лучший анимационный фильм
Ван Гог. С любовью, Винсент
Жизнь Кабачка
Тайна Коко
Лучший режиссер
Гильермо дель Торо — Форма воды
Дени Вильнев — Бегущий по лезвию 2049
Кристофер Нолан — Дюнкерк
Лука Гуаданьино — Назови меня своим именем
Мартин МакДона — Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший актер
Гари Олдман — Темные времена
Джейми Белл — Кинозвезды не умирают в Ливерпуле
Дэниэл Дэй-Льюис — Призрачная нить
Дэниэл Калуя — Прочь
Тимоти Шаламе — Назови меня своим именем
Лучшая актриса
Аннетт Бенинг — Кинозвезды не умирают в Ливерпуле
Марго Робби — Я, Тоня
Салли Хокинс — Форма воды
Сирша Ронан — Леди-Птица
Фрэнсис МакДорманд — Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучшая музыка к фильму
Бенджамин Воллфиш, Ханс Циммер - Бегущий по лезвию 2049
Ханс Циммер - Дюнкерк
Джонни Гринвуд - Призрачная нить
Дарио Марианелли - Темные времена
Александр Десплат - Форма воды
Лучший грим/прически
Бегущий по лезвию 2049
Виктория и Абдул
Темные времена
Я, Тоня
Чудо
Лучший дизайн костюмов
Красавица и чудовище
Призрачная нить
Темные времена
Я, Тоня
Форма воды
Бегущий по лезвию 2049
Лучшие визуальные эффекты
Бегущий по лезвию 2049
Дюнкерк
Звездные войны: Последние джедаи
Планета обезьян: Война
Форма воды
Церемония вручения 71-й премии BAFTA состоится 18 февраля в Royal Albert Hall (Лондон). Ее ведущей станет актриса Джоанна Ламли.