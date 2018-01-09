Британская киноакадемия назвала номинантов на премию BAFTA-2018

Во вторник, 9 января, Британская киноакадемия объявила полный список номинантов на получение 71-й премии BAFTA (British Academy Film Awards).

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В частности, фильм Гильермо дель Торо Форма воды получил 12 номинаций, а триумфатор премии Золотой глобус, прошедшей 7 января, Три биллборда за границей Эббинга, МиссуриМартина МакДонаха - 9, пишет nv.ua.

Кроме того, на 9 наград претендует картина Темные времена с Гэри Олдмэном в роли Черчилля. Фильмы Бегущий по лезвию 2049 и Дюнкерк представлены в 8 номинациях.

Полный список номинантов на премию BAFTA-2018 выглядит так:

Лучший фильм

Дюнкерк

Назови меня своим именем

Темные времена

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Форма воды

Лучший британский фильм

Божья земля

Леди Макбет

Приключения Паддингтона 2

Смерть Сталина

Темные времена

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

Леди Макбет — режиссер Уильям Олдройд, сценаристы Николай Лесков и Элис Бирч, продюсеры Фодла Кронин О’Рейли, Лиззи Франке и Кристофер Гранье-Деферр

Наше королевство — режиссер Люси Коэн

Упырь — режиссер, сценарист и продюсер Гарет Танли

Челюсть — режиссер Томас К. Нэппер, сценарист и продюсер Джонни Харрис

Я не ведьма — режиссер и сценарист Рунгано Ниони, продюсеры Эмили Морган и Мэри Бурк

Лучший фильм на иностранном языке

Коммивояжер

Нелюбовь

Она

Служанка

Сначала они убили моего отца

Лучший документальный фильм

Город призраков

Я вам не негр

Икар

Неудобная планета

Джейн

Лучший анимационный фильм

Ван Гог. С любовью, Винсент

Жизнь Кабачка

Тайна Коко

Лучший режиссер

Гильермо дель Торо — Форма воды

Дени Вильнев — Бегущий по лезвию 2049

Кристофер Нолан — Дюнкерк

Лука Гуаданьино — Назови меня своим именем

Мартин МакДона — Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучший актер

Гари Олдман — Темные времена

Джейми Белл — Кинозвезды не умирают в Ливерпуле

Дэниэл Дэй-Льюис — Призрачная нить

Дэниэл Калуя — Прочь

Тимоти Шаламе — Назови меня своим именем

Лучшая актриса

Аннетт Бенинг — Кинозвезды не умирают в Ливерпуле

Марго Робби — Я, Тоня

Салли Хокинс — Форма воды

Сирша Ронан — Леди-Птица

Фрэнсис МакДорманд — Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучшая музыка к фильму

Бенджамин Воллфиш, Ханс Циммер - Бегущий по лезвию 2049

Ханс Циммер - Дюнкерк

Джонни Гринвуд - Призрачная нить

Дарио Марианелли - Темные времена

Александр Десплат - Форма воды

Лучший грим/прически

Бегущий по лезвию 2049

Виктория и Абдул

Темные времена

Я, Тоня

Чудо

Лучший дизайн костюмов

Красавица и чудовище

Призрачная нить

Темные времена

Я, Тоня

Форма воды

Бегущий по лезвию 2049

Лучшие визуальные эффекты

Бегущий по лезвию 2049

Дюнкерк

Звездные войны: Последние джедаи

Планета обезьян: Война

Форма воды

Церемония вручения 71-й премии BAFTA состоится 18 февраля в Royal Albert Hall (Лондон). Ее ведущей станет актриса Джоанна Ламли.