В Мексике обнаружили такси с пятью отрезанными головами на багажнике
15:36, 06 января 2018Мир
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В салоне авто и в багажнике полицейские нашли пять обезглавленных тел.
Иллюстрация / REUTERS
В мексиканском штате Веракрус полиция обнаружила брошенное на обочине такси, на багажнике которого лежали пять отрезанных голов.
Об этом пишет Медуза со ссылкой на местное издание proceso.
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В салоне автомобиля и в багажнике полицейские нашли пять обезглавленных тел в черных полиэтиленовых мешках.
Кем именно были убитые, не сообщается. На капоте машины был нанесен знак одного из местных наркокартелей.
Отмечается, что в штате Веракрус распространена деятельность криминальных группировок. За год в регионе происходит более двух тысяч убийств, которые в основном связаны с организованной преступностью.
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