Саакашвили избавился от рейтингового соперника?

Премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели подтвердил факт отставки Ираклия Окруашвили с поста главы Министерства экономического развития страны. "Скажем прямо, для меня и президента это было полной неожиданностью. Он (И.Окруашвили) прислал мне заявление об отставке, не назвав причину", - сказал журналистам премьер.

Между тем для части депутатов из парламентской оппозиции Грузии данная отставка была ожидаемой. В частности, по словам одного из лидеров оппозиционной парламентской фракции "Демократический фронт" Звиада Дзидзигури: "И.Окруашвили подал в отставку потому, что понял: М.Саакашвили от него избавился, как от рейтингового политика, и только поэтому перевел его с должности главы Минобороны на пост министра экономического развития". (Семь дней назад Ираклий ОКРУАШВИЛИ освобожден от должности министра обороны и назначен министром экономического развития. - УНИАН).

Его коллега по фракции Каха Кукава добавил, что, "в отличие от президента Грузии, И.Окруашвили - человек слова, и у него есть самолюбие". Депутат напомнил, что И.Окруашвили пообещал встретить новый 2007 г. в Цхинвали, но президент не дал ему этого сделать и сместил с поста министра обороны. Хотя, заметил К.Кукава, президент обещал, что И.Окруашвили будет возглавлять Министерство обороны до тех пор, пока не будут урегулированы конфликты с Абхазией и Южной Осетией.

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