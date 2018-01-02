Асад назначил нового министра обороны Сирии

Президент Сирии Башар Асад 1 января 2018 года назначил новых министров обороны, промышленности и информации. Об этом сообщило местное информагентство SANA.

Силовое ведомство республики возглавил начальник Генштаба сирийской армии Али Абдулла Айюб. На этом посту он сменил Фахда Джасема аль-Фрейджа, руководившего минобороны последние пять лет.

Новым министром промышленности стал Мухаммед Мазен Али Юсеф, руководивший ранее центральным контрольным аппаратом при правительстве республики.

Пост министра информации занял Имад Абдалла Сарра, работавший генеральным директором сирийского Гостелерадио и руководителем телестанции "Аль-Ихбария".

Асад руководит Сирией с июля 2000 года.

В 2011 году в Сирии начался военный конфликт, в котором участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", международная коалиция во главе с США и войска РФ.