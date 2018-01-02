Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более тысячи машин
00:51, 02 января 2018Мир
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За совершение противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов были арестованы 510 человек.
REUTERS
В МВД Франции подсчитали, что в новогоднюю ночь в стране сожгли 1031 автомобиль. Соответствующий релиз размещен в твиттере ведомства.
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Этот показатель оказался ниже, чем в 2012 и 2013 годах. За совершение противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов были арестованы 510 человек, 349 — задержаны.
Всего во Франции правопорядок в ночь на 1 января обеспечивали около 140 тысяч представителей силовых ведомств.
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