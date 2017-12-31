Следующий год может принести крупнейшую гуманитарную катастрофу со времен Второй мировой - СМИ
03:29, 31 декабря 2017
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Самую большую угрозу представляют голод и конфликты.
Больше всего человечеству угрожает голод и кофликты \ ЮНИСЕФ
2018 год может стать временем, когда произойдет самый большой гуманитарный кризис со времен окончания Второй мировой войны. С таким предостережением выступил секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаунт, пишет The Telegraph.
Читайте такжеВ Йемене от холеры уже умерли 115 человек, тысячи больныхПрежде всего речь идет о голоде и конфликтах в Йемене, Южном Судане и Бирме.
Так, в 2017 году от голода страдало более 20 млн человек, но следующий рискует стать еще хуже.
В Британии, в частности, намерены увеличить финансирование гуманитарных программ. В этом году помощь получали в Нигерии, Сомали и острова Карибского бассейна.
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