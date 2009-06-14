Белорусский МИД выступил с официальной нотой

16:06, 14 июня 2009
Мир
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Минск не согласен с решениями ОДКБ

Министерство иностранных дел Беларуси передало в Секретариат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официальную ноту, в которой отмечается, что неучастие Беларуси в заседаниях Совета коллективной безопасности, Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности означает отсутствие согласия страны на принятие рассматриваемых этими органами решений и соответственно отсутствие консенсуса для принятия решений.

Об этом сообщается на сайте МИДа Беларуси.

«В соответствии с пунктом 1 Правила 14 Правил процедуры органов ОДКБ, утвержденных решением Совета коллективной безопасности Организации о документах, регламентирующих деятельность Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 года, неучастие Беларуси в вышеуказанных заседаниях означает отсутствие ее согласия на принятие рассматриваемых этими органами решений и соответственно отсутствие консенсуса для принятия решений», - заявляет МИД Беларуси.

Как сообщал УНИАН, сегодня главы МИД стран ОДКБ без участия Беларуси подготовили все документы для создания Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.

 

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