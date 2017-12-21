В Южной Корее произошел пожар в 8-этажном спортклубе: погибли 23 человека (видео)
18:20, 21 декабря 2017Мир
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Выгорели все восемь этажей здания, еще 24 человека госпитализированы с различными степенями ожогов и отравлений.
У південно-корейському місті Чечхон палав восьмиповерховий спортивний клуб
В Южной Корее произошел масштабный пожар в 8-этажном спортклубе. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что погибли по меньшей мере 23 человека. Еще 24 человека госпитализированы с различными степенями ожогов и отравлений угарным газом.
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Несмотря на попытки почти полтысячи пожарных, погасить огонь удалось лишь через несколько часов. Выгорели все восемь этажей здания.
Ранее сообщалось, что пожар в пятизвездочном отеле Батуми унес жизни 12 человек.
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