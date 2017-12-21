В Южной Корее произошел пожар в 8-этажном спортклубе: погибли 23 человека (видео)

18:20, 21 декабря 2017
Мир
568

Выгорели все восемь этажей здания, еще 24 человека госпитализированы с различными степенями ожогов и отравлений.

В Южной Корее произошел масштабный пожар в 8-этажном спортклубе. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что погибли по меньшей мере 23 человека. Еще 24 человека госпитализированы с различными степенями ожогов и отравлений угарным газом.

Читайте такжеПожар уничтожил древний настенный рисунок в Перу (видео)

Несмотря на попытки почти полтысячи пожарных, погасить огонь удалось лишь через несколько часов. Выгорели все восемь этажей здания. 

Ранее сообщалось, что пожар в пятизвездочном отеле Батуми унес жизни 12 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар в корейском спортклубе#пожар в спортклубе Южная Корея#пожар Южная Корея