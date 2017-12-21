В Южной Корее произошел пожар в 8-этажном спортклубе: погибли 23 человека (видео)

В Южной Корее произошел масштабный пожар в 8-этажном спортклубе. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что погибли по меньшей мере 23 человека. Еще 24 человека госпитализированы с различными степенями ожогов и отравлений угарным газом.

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Несмотря на попытки почти полтысячи пожарных, погасить огонь удалось лишь через несколько часов. Выгорели все восемь этажей здания.

Ранее сообщалось, что пожар в пятизвездочном отеле Батуми унес жизни 12 человек.