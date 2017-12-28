В Аргентине отец 22 года насиловал собственную дочь, она родила от него 8 детей

В Аргентине на 12 лет и 8 месяцев посадили в тюрьму мужчину, который 22 года держал в сексуальном рабстве собственную дочь.

Она успела родить от него 8 детей, пишет Daily Mail.

57-летний Доминго Булачио не показал никаких эмоций, когда ему выносили приговор, на слушании было 50 свидетелей, среди которых и родственники насильника.

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Когда девушка обратилась за помощью и рассказала о преступлениях отца, тот убежал. После 45 дней поисков его, наконец, арестовали.

Мужчина начал издеваться над дочерью, когда ей было 11 лет, после того, как выгнал из дома мать девочки.

Тест ДНК подтвердил, что дети принадлежат ему. Шесть из восьми детей жили в школе-интернате, однако сейчас, как утверждается, они возвращаются к маме.