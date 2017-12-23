Российские академики обвинили главу ФСБ в оправдании сталинских репрессий

Группа академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН) опубликовала открытое письмо с комментарием к интервью директора ФСБ России Александра Бортникова.

Как передает Радио Свобода, ученые обвинили главу спецслужбы в оправдании репрессий.

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«Пожалуй, впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930-40-х годов, сопровождавшиеся несправедливыми приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чем не виноватых наших сограждан», – говорится в открытом письме ученых.

Авторы письма напоминают, что в те годы были расстреляны и погибли в лагерях тысячи ученых и инженеров, многим репрессированным чудом удалось выжить.

«К сожалению, мало кто, кроме специалистов, представляет, какое огромное количество замечательных ученых... были уничтожены в расцвете своей деятельности», – напоминают академики.

Авторы письма добавляют, что репрессии коснулись армии, где потери командиров были больше, чем в годы Второй мировой войны, и всего общества.

Ученые заявили, что «решительно протестуют против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий».

Накануне столетнего юбилея Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) директор ФСБ Александр Бортников дал большое интервью «Российской газете» – официальному органу печати правительства России.

В разговоре Бортников выложил ведомственный взгляд на исторические события последних ста лет. Многие его заявления противоречит как историческим фактам, так и друг другу.