В Швейцарии женщина впервые получила лицензию на пилотирование истребителя

В Швейцарии впервые в истории вооруженных сил страны женщина станет пилотом истребителя. Лейтенант Фанни Колле прошлой неделе получила "крылья" военного летчика (лицензию на пилотирование) вместе с семью другими курсантами и теперь может продолжить обучение, чтобы стать пилотом истребителя F/A-18 Hornet, передает Европейская правда.

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После завершения обучения за год 26-летняя Колле с позывным "Shotty" станет первой женщиной в швейцарской армии, которая будет пилотировать истребитель. Она начала пилотную подготовку в 2012 году, а также получила степень по авиации.

Как сообщал УНИАН, премьер Великобритании заявила, что роль Джеймса Бонда должна исполнить женщина.