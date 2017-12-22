Роль Джеймса Бонда должна исполнить женщина - премьер Великобритании

Роль агента британской разведки Джеймса Бонда когда-нибудь в будущем должна достаться актрисе.

Об этом глава британского правительства заявила, говоря о желании посмотреть на Рождество новые серии британского сериала «Доктора Кто», где роль Доктора – главного героя сериала, впервые исполнила женщина.

Читайте такжеРежиссер "Титаника" рассказал, зачем убил героя Ди Каприо

Политик полагает, что это станет большим шагом для расширения влияния женщин. "И когда-нибудь нужно появиться и женскому Джеймсу Бонду", - сказала Мэй, передает The Guardian.

Премьер-министр не пояснила, кого бы она предпочла видеть в роли Джеймса Бонда после Дэниела Крейга. Однако она упомянула о том, что в Великобритании в этой связи упоминают актера Джеймса Нортона, сыгравшего в экранизации 2016 года роль Андрея Болконского романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир".