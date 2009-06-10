Опоздавшая на разбившийся A330 итальянка погибла в автокатастрофе

Пожилая итальянка, опоздавшая на несколько минут на потерпевший крушение самолет A330 авиакомпании Air France, погибла в автокатастрофе, сообщает РИА Новостисо ссылкой на агентство АНСА.

Женщина и ее муж проводили отпуск в Бразилии, откуда благополучно вернулись на борту самолета, вылетевшего чуть позже злополучного лайнера. Однако неприятности пары начались уже по приезде в Европу. Они не справились с управлением на автостраде, соединяющей Мюнхен и итальянский Бреннеро. Спасти женщину не удалось.

Самолет авиакомпании Air France вылетел 1 июня из международного аэропорта Рио-де-Жанейро и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета, когда лайнер шел над Атлантикой.