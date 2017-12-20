Генассамблея ООН соберется на чрезвычайное заседание из-за решения Трампа по Иерусалиму

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций проведет в четверг, 21 декабря, чрезвычайное заседание по просьбе арабских и мусульманских государств по решению президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам палестинского представителя при ООН Рияда Мансура, ассамблея из 193 членов будет голосовать за резолюцию с призывом к Трампу отказаться от своего решения. На аналогичную резолюцию в Совбезе ООН 18 декабря Соединенные Штаты наложили вето. Мансур заявил, что надеется на «большую поддержку» резолюции, хотя голосование и не имеет обязательного характера, однако является политическим.

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Посол США в ООН Никки Хейли в Twitter предупредила, что Вашингтон «запомнит» тех, кто будет голосовать против, поскольку решение признать Иерусалим столицей Израиля, отметила она, было выбором американского народа.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Трамп объявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядкепризнали Иерусалим столицей Израиля. Он также пообещал перенести туда посольство США из Тель-Авива.

Это решение вызвало резкое осуждение мировой общественности и спровоцировало волну беспорядков в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях. Во время столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, более 700 получили ранения.