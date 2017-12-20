В Великобритании предотвратили теракт на Рождество

Полиция Великобритании предотвратила запланированный группой исламистов теракт на Рождество. Об этом сообщает BBC News.

В ходе следствия задержаны четверо подозреваемых в графствах Южный Йоркшир и Дербишир. Во время задержания одного из подозреваемых в городе Честерфилд полицейские перекрыли улицу, а его соседей эвакуировали. На месте работали военные снайперы.

Еще три человека были арестованы в районах Бернгрив и Мирсбрук в Шеффилде. Всех задержанных доставили для допросов в полицейский участок.