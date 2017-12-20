В Великобритании предотвратили теракт на Рождество
09:14, 20 декабря 2017Мир
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В ходе следствия британская полиция задержала четверых подозреваемых в двух графствах.
REUTERS
Полиция Великобритании предотвратила запланированный группой исламистов теракт на Рождество. Об этом сообщает BBC News.
В ходе следствия задержаны четверо подозреваемых в графствах Южный Йоркшир и Дербишир. Во время задержания одного из подозреваемых в городе Честерфилд полицейские перекрыли улицу, а его соседей эвакуировали. На месте работали военные снайперы.
Еще три человека были арестованы в районах Бернгрив и Мирсбрук в Шеффилде. Всех задержанных доставили для допросов в полицейский участок.
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