Трамп связал теракт в Нью-Йорке со слабостями в миграционной системе США

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости реформирования миграционной политики США. Он отметил, что существующая миграционная система позволяет доступ к США многим опасным людям, и связывает с этим недавние теракты в Нью-Йорке.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома. Трамп отметил, что вчерашняя «попытка массового убийства в Нью-Йорке - уже второй теракт в Нью-Йорке за последние два месяца - еще раз подчеркивает настоятельную потребность Конгресса ввести законодательные реформы для защиты американского народа».

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«Америка должна исправить свою слабую иммиграционную систему, которая позволяет доступ к нашей стране слишком многим опасным, неадекватно проверенным людям... Страшный вред, который эта некачественная система наносит безопасности и экономике Америки, уже давно очевиден. Я стараюсь усовершенствовать нашу иммиграционную систему, в первую очередь, для нашей страны и наших людей», - говорится в сообщении.

Сейчас Верховный суд США уже принял положение об ограничении въезда для граждан из восьми стран.

Также Трамп добавил, что осужденные за совершение террористических актов, заслуживают самого сильного наказания, предусмотренного законом, включая смертную казнь.

Напомним, 11 декабря в Нью-Йорке, на автостанции вблизи Таймс-сквер произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо человек.