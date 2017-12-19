Праздника не будет: в парламенте Финляндии хотят отменить новогодние корпаративи для депутатов

Спикер парламента Финляндии Мария Лохела предложила отменить все новогодние и рождественские вечеринки для парламентариев.

Причиной этому является недостойное поведение некоторых депутатов после празднований некоторых фракций на прошлой неделе, сообщает Европейская правда.

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"Каждая политическая группа имеет свои традиции, но если поведение не соответствует тому, которое должно быть в парламенте при любых обстоятельствах, эти традиции следует пересмотреть", - написала у себя в Facebook Лохела.

Сама спикер не конкретизировала, о каком именно случае идет речь, но, по информации издания, это может касаться инцидента с двумя депутатами партии «Настоящие финны», которые во время празднований насильно поцеловали в губы свою коллегу из другой партии.