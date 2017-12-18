В Швейцарии открыли самый стремительный фуникулер в мире (фото, видео)

В Швейцарии заработал уникальный фуникулер, на разработку которого ушло 14 лет. Его конструкция сделана так, что пол автоматически выравнивается, независимо от уклона железнодорожных путей.

По форме он напоминает прозрачные пивные бочки. Курсирует фуникулер между городом Швиц и горнолыжным курортом Штоос на высоте 1300 метров над уровнем моря, пишет ТСН.uа со ссылкой на the Guardian.

Фуникулер преодолевает расстояние почти в два километра за 3-5 минут, развивая скорость до 10 метров в секунду.

На разработку и создание фуникулера Schwyz-Stoos разработчики потратили 44,6 миллиона евро. При старте проекта инженеры рассматривали 15 вариантов моделей и остановились на наиболее эргономичной. Затем, начиная с 2013 года его конструировали уже в реальности.

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Однако, несмотря на многочисленные расчеты, возникло немало непредвиденных труднощей. Поэтому, лишь в конце 2017 года все испытания завершились успешно и фуникулер смогли запустить в обычном режиме.

Новый фуникулер заработал вместо старого, который запустили 1933 года.