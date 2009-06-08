Саакашвили создал Конституционную комиссию

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ сегодня подписал распоряжение о проведении мероприятий с целью создания Государственной конституционной комиссии, которая призвана предложить изменения в Конституцию.

Как передает РИА «Новости»,председателем комиссии назначается профессор Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили Автандил ДЕМЕТРАШВИЛИ, который до 14 июня должен будет представить на утверждение устав комиссии.

В работе комиссии примут участие около 70 человек - представители правящей партии и оппозиции, представители госучреждений и неправительственного сектора. Соответствующие кандидатуры необходимо будет представить председателю парламента до 20 июня.

Для принятия участия в работе комиссии партии и политические организации должны будут представить по одному кандидату. В частности, в числе партий, имеющих право принять участие в работе комиссии, представлена правящая партия "Единое национальное движение", а также парламентская и непарламентская оппозиция, которая на протяжении около двух месяцев проводит акции протеста с требованием отставки Президента М.СААКАШВИЛИ. Всего 21 политическая организация.

Кроме того, председателю комиссии будут представлены кандидаты от органов власти и должностных лиц.