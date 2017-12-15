В Лондоне открыли посольство США стоимостью в миллиард долларов (видео)

В Лондоне открыли посольство США стоимостью в миллиард долларов. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Читайте такжеТрамп заявил о готовности перенести посольство США в Иерусалим

12-этажное здание расположено на берегу Темзы, имеет автономное электроснабжение. На первый взгляд может показаться, что абсолютно незащищеное – стеклянные панорамные окна, вокруг нет забора, разве ров с водой и водопадами.

Впрочем, дипломаты уверяют – посольство и территория вокруг него оснащены новейшими охранными системами, незаметными для посетителей.