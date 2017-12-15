В Лондоне открыли посольство США стоимостью в миллиард долларов (видео)

19:17, 15 декабря 2017
Мир
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12-этажное здание расположено на берегу Темзы, имеет автономное электроснабжение.

В Лондоне открыли посольство США стоимостью в миллиард долларов. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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12-этажное здание расположено на берегу Темзы, имеет автономное электроснабжение. На первый взгляд может показаться, что абсолютно незащищеное – стеклянные панорамные окна, вокруг нет забора, разве ров с водой и водопадами.

Впрочем, дипломаты уверяют – посольство и территория вокруг него оснащены новейшими охранными системами, незаметными для посетителей.

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Теги: #посольство США миллиард#посольство США в Лондоне