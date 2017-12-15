В Лондоне открыли посольство США стоимостью в миллиард долларов (видео)
19:17, 15 декабря 2017Мир
1080
12-этажное здание расположено на берегу Темзы, имеет автономное электроснабжение.
В Лондоне открыли посольство США стоимостью в миллиард долларов
В Лондоне открыли посольство США стоимостью в миллиард долларов. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Читайте такжеТрамп заявил о готовности перенести посольство США в Иерусалим
12-этажное здание расположено на берегу Темзы, имеет автономное электроснабжение. На первый взгляд может показаться, что абсолютно незащищеное – стеклянные панорамные окна, вокруг нет забора, разве ров с водой и водопадами.
Впрочем, дипломаты уверяют – посольство и территория вокруг него оснащены новейшими охранными системами, незаметными для посетителей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter