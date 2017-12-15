Президент США Дональд Трамп выступал с предложением продать изъятые у российских дипломатов дачи. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет издание, это произошло после вступления Трампа в должность президента. Он предложил эту идею после специального брифинга ФБР, организованного для Трампа в Белом доме.

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По словам источников, встреча состоялось на фоне продолжения расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, ондкано когда именно, они не уточнили.

Издание также отмечает, что Майкл Флинн, занимавший на тот момент должность советника Трампа по национальной безопасности, проинформировал тогдашнего российского посла в США о возможном смягчении антироссийских санкций. В связи с чем президент России Владимир Путин мог рассчитывать, что дачи дипломатов могут вернуть.

Как сообщал УНИАН, ранее власти США предъявили требование к Российской Федерации закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить количество российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Таким образом администрация президента Дональда Трампа осуществила меры в ответ на решение РФ о высылке американских дипломатов из дипломатических ведомств в России.